الصحفي محمد داوود.. ملاك على هيئة بشر!

تحولتْ مواقع التواصل الاجتماعي إلى كتابٍ يروي مآثر ومناقب الزميل الصحفي محمد ابراهيم داوود الذي وافته المنية في تركيا جراء أزمة قلبية حادة، بعد حياة مليئة بالعطاء.

وشكلت وفاة الزميل محمد داوود (30 عاماً) صدمة وفاجعة كبيرة للوسط الصحفي ولمعارفه ومحبيه، نظراً لما يتمتع به داوود من حسن خلق، وصفات اجتماعية مميزة، وابتسامة صادقة، كل ذلك ترك للزميل له أثراً يجعله حيًا في قلب كل من عرفه.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحة نعي للزميل الصحفي داوود الذي وصفوه بأرقى الصفات، كيف لا وهو صاحب الخلق المميز، والصحفي المهني، الشاب المؤدب، وصاحب الوجه البشوش، وصاحب الطموح العالي، والشغف الكبير.

والزميل الصحفي داوود من مواليد مشروع بيت لاهيا من اسرة فلسطينية هُجِرتْ قسراً من مدينة المجدل المحتلة، ودرس في مدارس قطاع غزة، وتخرج من قسم الصحافة والاعلام في جامعة الأقصى، وعمل في عددٍ من المواقع الالكترونية الإخبارية، وبعدها عمل في إذاعة صوت الشعب مذيعاً ومراسلاً، ثم التحق للعمل في فضائية جامعة النجاح الوطنية مراسلاً لها في مدينة غزة، وغادر الصحفي داوود العام إلى تركيا لإكمال دراسته العليا.

ونعت المؤسسات والكتل الصحفية والتنظيمات الفلسطينية الزميل داوود، مشيدين بدوره في تقديم سلسلة من التقارير التي تجاه الدعاية الإسرائيلية.

وتتقدم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إدارة وعاملين بخالص التعازي لعائلة الفقيد الصحفي الزميل محمد داوود، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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