وزير الخارجية الاردنية يعلق على ضم نتنياهو وادي الاردن

علق وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، ايمن الصفدي، اليوم الأربعاء، على تقارير "إسرائيلية" بشأن نية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضم وادي الأردن.

وقال الصفدي، "إنّ نتنياهو قتل كل الجهود السلمية"، مضيفًا أنه لا سلام شامل في المنطقة دون زوال الاحتلال "الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بشرعية الولايات المتحدة الامريكية، أشار إلى أن واشنطن قوضت فرص تحقيق السلام، مثمنًا موقف الدول المنتخبة في مجلس الامن وعلى راسها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا الرافضة بشرعية الاستيطان في الضفة المحتلة.

يُشار إلى أن مسؤولو الولايات المتحدة الامريكية، قد صرحوا أن بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين لا يتعارض مع القانون الدولي، وهذا مخالف للواقع، كما أكد نتنياهو في تصريحات سابقة نيته ضم اراضي الضفة، بما فيها غور الاردن "لإسرائيل".