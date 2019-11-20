إحالة 3 مسؤولين لبنانيين إلى القضاء بتهمة الفساد

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إحالة ثلاثة مسؤولين إلى القضاءالاعلى للمحاكمة بتهمة الفساد، في الوقت التي تشهد بيروت احتجاجًا ضد فساد الطبقة الحاكمة.

وأحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، عددًا من الوزراء، وهم وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، إلي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

كما انّه تم إحالة مديري شركتي “ألفا” و"تاتش" والمدير العام لهيئة "أوجيرو"، بتهمة اختلاس الأموال العامة، إلى قاضي تحقيق الأول في بيروت.

يشار إلى ان شركة الاتصالات اللبنانية، قد فرضت ضريبة على الواتس اب، ما دفع المواطنين إلى الخروج ضد القرار في 17 أكتوبر الماضي، تلاه مطالبات لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاقتصادية.