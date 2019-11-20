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الفاتيكان: إعلان الولايات المتحدة شرعية الاستيطان تهديد لتقويض عملية السلام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:38 - 20 نوفمبر 2019
الاستيطان الاستيطان
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اعتبرت الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة الامريكية موقفها في شرعية المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة المحتلة، تهديدًا بتقويض عملية السلام في المنطقة العربية، مجددًا على تمسكها بمقترح حل الدولتين.

وأكدت على موقفها الداعم لحل الدولتين، كحل وحيد للتوصل إلى حل شامل، معترف بها دوليًا، يدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

ودعت الفاتيكان، المجتمع الدولي بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال، في التنازل عن إجرامه بحق الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، قد صرح، أول يوم أمس، أن الاستيطان "الإسرائيلي"، لا يتعارض مع القوانين الدولية.

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