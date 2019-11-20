معلمون غزة لدى دولة الكويت يناشدون لتسهيل سفرهم

ناشد معلمون غزة لدى دولة الكويت ، الرئيس محمود عباس رئيس جمهورية مصر العربية والسفير الفلسطيني في القاهرة ذياب اللوح وكل الجهات الرسمية العمل على ضرورة تسهيل سفرهم بعد ان تم ارجاعهم من قبل السلطات المصرية.

واكد المعلمون في رسالة وصلت المشهد الاخباري ان دولة الكويت تعاقدت معهم بشكل رسمي ، بعد عقد اختبارات ومقابلات في جامعة الاقصى ، لافتين أنهم يمتلكون فيز عمل وعقود رسمية ، جرى ارجاعهم من الصالة المصرية.

وعبر المعلمون عن أسفهم لحرمانهم حيث تم ترحيلهم من المطار اسوة بقية زملائنا المعلمين .

ودعا المعلمون الجهات الحقوقية والمعنية بمساعدتهم وبذل كل الجهود من اجل التدخل الفوري كي يتم عبورهم الصالة المصرية، قائلين، لا يوجد أي سبب لارجاعنا وقد تكون الاشكالية فقط تشابه اسماء.

واوضح المعلمون ان كافة السبل ضاقت بهم، مطالبين بحياة كريمة واشاروا الى انهم انفقوا مبالغ مالية كبيرة لتصديق الاوراق من رام الله، وتفاجئو بارجاعهم من الجانب المصري.

وطالبوا الجهات المعنية بحل فوري وعاجل لقضيتهم العادلة ، وذلك قبل فوات الأوان.