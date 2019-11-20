قطريون وعرب يستنكرون استقبال الدوحة وفدًا طبيًا "إسرائيليًا"

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، استضافة قطر وفدًا طبيًا "إسرائيليًا"، في الأيام الماضية، في الوقت الذي يشنّ الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة.

وابدى النشطاء قطريون وعرب، سخطهم الكبير نحو استضافة الدوحة وفدًا طبيًا، مارس جيشه أفظع القتل والذبح ضد المدنيين الفلسطينيين، كان آخرها استشهاد 34 مواطنًا في غزة، جراء غارات طائرات الاحتلال.

وندد الناشطون على حساباتهم الشخصية على "تويتر" استقبال الوفد "الإسرائيلي"، مطالبين بوقف التطبيع مع الاحتلال، وطرد الوفود القادمة لقطر، وعدم استقبالها ثانية.

وكانت قطر، قد نظمت مؤتمرًا طبيًا شارك فيه مئات الأطباء على مستوى العالم اليوم الاربعاء، لكن الذي اغضب المواطنين هو حضور الوفد "الإسرائيلي" للمؤتمر، المكون من تسعة أفراد، ترأسه الوفد الإسرائيلي الدكتور ران شتاينبرغ مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في حيفا المحتلة.

واعتبر الناشط sh-alhajri، في تغريدة على حسابه "تويتر"، أنّ استقبال الدوحة الوفد الإسرائيلي هو اعتداء جسيم بحق السيادة القطرية، فيما وضعت الشعب القطر في موقف محرج أمام العالم.

حساب شباب قطر ضد التطبيع، غرد، قائلاً :"إنّه استضافة قطر للوفد غير مبرر، ومرفوض قطعًا".

وحذر المواطن سالم الراشدي، من التطبيع العلني مع الاحتلال، كما انه دعا إلى معرفة الجهات المخولة في استضافة "الإسرائيليين" على أرض الدوحة.

واستغرب حساب lmk، من الاستضافة، وتساءلت "كيف يمكن استقبال وفدَا احتل فلسطين وقتل اطفالها واليوم يريد أن يطور الطب في قطر".

هذا تعدي من @SidraMedicine على سيادة الدولة القطرية



وضعتم الدوله في موقف محرج امام الشعب القطري!



اعلنت الدوله عن طريق خارجيتها اليوم دعمها للقضيه الفلسطينية وادانتها للكيان الصهيوني، وما قامت به سدرة الطب هو تعدي واحراج للسلطات القطريه!!#تطبيع_سدرة_للطب هو تحدي للشعب القطري!! pic.twitter.com/2hOeT1XyIb — sh-alhajri (@shalhajri15) November 20, 2019

نعبر نحن في شباب قطر ضد التطبيع، استيائنا وغضبنا، إزاء هذه الاستضافة غير المبررة والتطبيع الذي كان تحت ستار الطب. #تطبيع_سدرة_للطب — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) November 20, 2019

نعبر نحن في شباب قطر ضد التطبيع، استيائنا وغضبنا، إزاء هذه الاستضافة غير المبررة والتطبيع الذي كان تحت ستار الطب. #تطبيع_سدرة_للطب — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) November 20, 2019

قطر كانت السباقة في دول الخليج في التطبيع مع الصهاينة منذ اواخر التسعينات — Ibti Ssem (@IbtiMiro) November 20, 2019