كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن سياستها العدائية

قالت نائبة وزير الخارجية لكوريا الشمالية تشوي سون، اليوم الاربعاء، "إنّ على إدارة البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب التخلي عن سياستها العدائية ضد بيونغيانغ".

وأضافت سون، أن على الولايات المتحدة اتباع سياسة عادلة، من اجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حاليًا. بحسب ما جاء في وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكدت، انه من المستحيل عقد قمة ثنائية بين زعيم دولتها كيم جونج ودونالد ترامب، مرة أخرى، إذا استمر الأخير على موقفه الرافض في المفاوضات على السلاح النووي الكوري، وفي غير ذلك سيكون بمقدورنا مناقشة القضايا النووية.

ودعت النائبة، الجيش الأمريكي إلى انهاء المناورات العسكرية المشتركة مع نضيرتها كوريا الجنوبية والقريبة من شواطئها، مشددًا على رفع العقوبات المالية ضد اقتصاد بلادها.

يُشار إلى انّ الرئيسان كيم وترامب عقدا أول قمة تاريخية في سنغافورة، في يونيو حزيران العام الماضي، وقد بحثا معًا تحسين العلاقات والتفاوض على انهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية، ووفق خبراء لم تفلح القمة أي تقدم ملموس، خاصة بعد انهيار القمة الثانية في فبراير/شباط.