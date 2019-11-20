غانتس يفشل في تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة

فشل رئيس تحالف (كاحول لافان) بيني غانتس تشكيل حكومة اسرائيلية، معلناً اعادة التفويض للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبيل انتهاء المهلة الممنوحة له بساعات قليلة.

واشار غانتس أنه لم ينجح بمهمة تشكيل الحكومة، وان حاول العمل على تشكيل حكومة جديدة غير انه لم يحرز أي تقدم في هذا الاطار.

وفشل غانتس ومن قبله بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى ائتلاف حكومي، ما سيكون أمام الكنيست الإسرائيلي مهلة 21 يوما لترشيح عضو كنيست قادر على ذلك. وفي حال اخفق العضو في تشكيل حكومة جديدة تتجه "اسرائيل" إلى انتخابات اسرائيلية جديدة.

ومن المرجع في حال اخفق العضو في تشكيل حكومة جديدة تتجه "اسرائيل" إلى انتخابات اسرائيلية جديدة في شهر آذار/ مارس المقبل.