رئيس مجلس علماء باكستان: الولايات المتحدة تجاوزت خطوتها الحمراء في شرعنه الاستيطان

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود اشرفي، أن الولايات المتحدة الامريكية تجاوزت الخطوط الحمراء، في تبني موقفها الأخير تجاه المستوطنات "الاسرائيلية".

وندد رئيس المجلس طاهر اشرفي في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاخيرة، وقال :"إنه طرح مستنكر ومخالف للقوانين الدولية، التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب".

وأضاف، أنّ القوانين والانظمة الدولية التي تدعمها الولايات المتحدة ظالمة وغير منصفة بحق حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار اشرافي، إلى أنّ تصريحات واشنطن في تبنيها الصريح لشرعنه المستوطنات وسبقها إعلان القدس عاصمة للاحتلال يأتي ضمن سلسلة متكاملة الأدوار مع جرائم العدو في سلب حقوق وكرامة وممتلكات الشعب الفلسطيني.

كما، وأكد أن بومبيو، سيفتح أبواب الصدام والصراع والمواجهة، كما انه اعطى تأييدًا مباشرًا للتغول الاستيطاني في الضفة، ومواصلة الاحتلال انتهاكاته تجاه الشعب الفلسطيني.