الاحتلال ينشر بطاريات الدفاعات الجوية في شمال فلسطين المحتلة وجنوبها

نشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من البطاريات الدفاعية الجوية في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وأكدت، القناة 13 "الإسرائيلية"، أن جيش الاحتلال نشر دفاعاته الجوية بمختلف اشكالها، بما في ذلك منظومة القبة الحديدية، في شمال فلسطين المحتلة، وجنوبها المحاذية لقطاع غزة.

وأوضحت القناة، ان الاحتلال نشر دفاعاته خشيةً من استئناف إطلاق الصواريخ، من قطاع غزة نحو البلدات المغتصبة، ومن المناطق الحدودية من جهة سوريا تجاه الجليل.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنّت أكثر من 20 غارة جوية الليلة الماضية، على أهداف عدة، في محيط العاصمة دمشق، بزعم إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل. أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.