تظاهرة في وسط "تل ابيب" احتجاجًا على وقف السلطة استيراد المواشي

توجهت، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من القوافل "الاسرائيلية" المحملة بالمواشي، إلى مجمع الدوائر الحكومية في "تل ابيب"، وسط فلسطين المحتلة، للتظاهر على وقف السطلة الفلسطينية استيراد العجول "الإسرائيلية".

وذكر موقع "كان حدشوت" العبري"، ان 40 شاحنة و150 من مرابي المواشي والعجول، توجهوا إلى مجمع الدوائر الحكومية، للتظاهر ضد قرار السلطة.

وفي الضفة المحتلة، يستورد التجار الفلسطينيون 120 ألف عجلٍ من الجانب المحتل.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت وقف استيراد العجول والمواشي من الاحتلال في أيلول/سبتمبر الماضي، في إطار خطة "الانفكاك الاقتصادي"، التي تحدث عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

في حين، ذكرت قناة "كان" العبرية، انه تم حل أزمة استيراد المواشي، بعد مشاورات الاحتلال مع مسؤولون في السلطة، ووافقت عليه الأخيرة استيراد العجول من "إسرائيل".