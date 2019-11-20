ميلادينوف: يجب إجراء انتخابات فلسطينية وفق جدول زمني معروف

طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، "إنه يجب إجراء انتخابات فلسطينية في كامل الأراضي، بما فيها القدس المحتلة، وفق جدول زمني معروف".

وأضاف ملادينوف، خلال كلمة له في مجلس الامن، مساء اليوم الأربعاء،أنه شجع كل الأطراف في فلسطين على القبول بتسويات لجعل الانتخابات أفقا واقعيا.

وفيما يتعلق بالتفاهمات، أكد أنّ الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي، مشددًا على دعم التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي" التي ترعاها مصر لتخفيف الازمة الإنسانية الحادة على أهالي القطاع.

وبخصوص ملف الاستيطان، أعرب عن أسفه في إعلان واشنطن أن مستوطنات الاحتلال في الضفة المحتلة، لا تخالف القانون الدولي، مؤكدًا على انها انتهاك صارخ القانون الدولي.

وأشار إلى أن القاهرة بذلت جهدًا كبيرًا في خلال الفترة الحالية، من أجل اعادة الهدوء، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

ودعا، جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بضبط النفس ولا يلجأ للقوى المميتة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أيدت موافقة دعوة الرئيس محمود عباس، على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، الشهر الجاري.

يُشار إلى أن مسؤولين كبار في البيت الابيض وفي مقدمهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، قد صرحوا أول يوم أمس، أن بناء الاستيطان لا يخالف القوانين الدولية.