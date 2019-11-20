هنية: تصريحات بومبيو مجزرة سياسية خطيرة

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات بالمجزرة السياسية الخطيرة.

وقال هنية: "هذه المجزرة الخطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وآخرها ما حدث في قطاع غزة".

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل شراكة وتحالفًا شيطانيًا يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه، والدفاع عنها، والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية".

وأكد "أن الموقف الفلسطيني الرسمي يجب أن يغادر مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل لهذه الخطوات إلى مربع المواجهة الفعلية عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع "أوسلو"، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة التي يمتلكها شعبنا، وعلى رأسها الإرادة والوحدة والمقاومة".