مظاهرات لبنان ينتفض تتواصل والأمن يفرج عن 12 متظاهرًا

لا تزال مظاهرات لبنان ينتفض متواصلة لليوم الـ35 على التوالي في الساحات العامة وكافة الأراضي اللبنانية للمطالبة بإنهاء الازمات التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عدة.

وشهد اليوم الأربعاء الـ35 من مظاهرات لبنان ينتفض افراج السلطات اللبنانية عن 12 متظاهرا، أوقفوا إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة "رياض الصلح"، وسط بيروت.

وتم اعتقال المتظاهرين أثناء محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب.

الاحتجاجات مستمرة

وبدأت مظاهرات لبنان ينتفض اليوم الأربعاء بمسيرات طلابية في شوارع مدينة طرابلس، تأييدا لمطالب الحراك الشعبي.

كما تظاهر اللبنانيون في محافظة عكّار (شمالا) بهدف الضغط على الطبقة السياسيّة الحاكمة حتى تحقيق مطالب المحتجين.

وفي مدينة صيدا جنوبًا أغلق متظاهرون مداخل مؤسّسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان (مؤسّسات رسميّة).

وتتواصل الازمة السياسية في لبنان وسط عدم تسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة الحريري في اليوم الـ17 من مظاهرات لبنان ينتفض.

وتصاعدت الأزمة أكثر، الأحد، بعد انسحاب الوزير الأسبق محمد الصفدي، المرشّح لتولي رئاسة الوزراء.