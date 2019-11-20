أمل حمد: أكثر من 930 قرار دولي لصالح فلسطين لم ينفذ منها شيء

أكدت وزيرة شؤون المرأة في حكومة رام الله آمال حمد مساء اليوم الأربعاء، أن جميع القرارات الدولية لصالح فلسطين والتي تبلغ (931) قرارًا لم ينفذ منها على أرض الواقع أي قرار.

يُشار إلى ان مجلس الأمن الدولي أصدر 87 قرارا، والجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 672 قرارا، ومن مجلس حقوق الإنسان 172 قرارا وجميعها لصالح فلسطين.

وقالت حمد: "إن الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها وتفرض علينا رؤية وآلية مغايرة وفي كل لحظة هناك جديد في فلسطين".

جاء ذلك خلال مؤتمر لتعزيز دور المرأة في المجتمعات إلى ما بعد الصراع في المنطقة نظمته الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت: "جئت لحضور المؤتمر في القاهرة من قطاع غزة رحم المعاناة، وزرت عائلة السواركة التي تعيش في منزل من الصفيح، حيث تعرضت لقصف واستهداف إسرائيليين واستشهد 8 أفراد منهم 5 أطفال وسيدتان، وهم عائلة مدنية.

وتساءلت حمد أمام المشاركين في المؤتمر، ماذا لو كان العكس وقتل 8 إسرائيليين داخل منزلهم، وما هي ردة الفعل الدولية؟".

وطالبت حمد جامعة الدول العربية وجميع الحضور الدوليين بإصدار قرار يدين تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يشرع الاستيطان وجرائم الحرب، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.