مورينيو يقود توتنهام لمواصلة مشوار في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو لقيادة الفريق لخوض مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وتأتي اقالة الارجنتيني بوتشتينو بعد خمس سنوات من قيادة الفريق والسبب تراجع أداء الفريق بصورة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع عشر في الدوري الانجليزي الممتاز في واحدة من أسوأ البدايات للفريق اللندني.

وكان البرتغالي مورينيو وقع عقدًا لتدريب الفريق يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023.

يذكر أن مورينيو تولى تدريب فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد من اندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال مورينيو (56 عاما): "إن العمل مع هؤلاء اللاعبين حفزني للموافقة على التعاقد".

من جانبه قال رئيس النادي دانييل ليفي "لدينا واحد من أكبر المدربين نجاحا في عالم كرة القدم".

للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو

وتولى بوتشتينو(47 عاما) تدريب هوتسبير قادما من ساوثهامبتون منذ مايو/آيار 2014، وحقق إنجازا كبيرا الموسم الماضي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام ليفربول في مدريد.

كما قاد توتنهام إلى نهائي كأس رابطة الأندية في أول موسم له، في حين احتل المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز عام 2017، برصيد 86 نقطة، وكان أفضل هجوم وكذلك أفضل دفاع ودخل مرماه 26 هدفا فقط.

أما عن الموسم الماضي فقد أنهى الدوري في المركز الرابع، رغم بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن أداء الفريق كان مخيبا وفاز فقط في ثلاث مباريات من آخر 12 مباراة خاضها.