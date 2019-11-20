محكمة "إسرائيلية" ترفض طلب إعادة النظر بالإفراج المبكّر عن الأسير الشوبكي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع رفضت اليوم الأربعاء، طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير المسن فؤاد الشوبكي (81عامًأ).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المحكمة تذرّعت بـخطورة قضية الأسير الشوبكي وعدم إبدائه النّدم، لرفض الالتماس الذي تقدّم به محاميا الهيئة.

وأشارت إلى أن المحكمة تجاهلت سنّ الأسير وحالته الصحيّة ومرور عامين على انعقاد لجنة الثلث ورفضها للإفراج عنه بعد قضائه ثلثي محكوميته.

وأكدت الهيئة أن المحكمة اقترحت سحب الالتماس وتقديم المحاميين لطلب إفراج مبكّر في وقت لاحق، إلّا أنهما ردّا بالرّفض، مضيفة أنهما سيقومان بالاستئناف على قرارها خلال (15) يوماً.