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في فعالية إسناد للأسرى المرضى في جنين

عدنان يوجه تحية لشهداء غزة وأبو العطا والأسير نائل البرغوثي والجريح العمارنة

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 14:36 - 20 نوفمبر 2019
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نظمت حركة فتح وعدد من الفعاليات الشعبية بمدينة جنين وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى شادي موسى وسامي أبو دياك وعثمان ابو خرج وكمال ابو وعر عصر يوم أمس في مدرسة مركة الثانوية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وفي كلمته في الفعالية التي أقيمت في مركة الثانوية وجه الشيخ القيادي خضر عدنان تحية لشهداء غزة والقائد أبو العطا وعميد الأسرى نائل البرغوثي والجريح الصحفي معاذ العمارنة. كما طلب من الحضور إغلاق العين الشمال بأيديهم إسنادًا للصحفي الجريح معاذ العمارنة.

وعدد الشيخ خضر عدنان اقدم الحالات المرضية في عيادة الرملة والسجون سامي ابو دياك ومعتصم رداد وناهض الاقرع ومنصور الموقدي وخالد الشاويش موجها التحية لهم والاسرى المرضى شادي موسى وعثمان ابو خرج وكمال ابو وعر واسرى مركة عماد موسى وصلاح ابو جلبوش وصالح موسى.

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