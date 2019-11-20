عباس: "صفقة القرن" ماتت ونتنياهو يرفض لقائي

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن خطة التسوية التي صاغها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط تحت اسم "صفقة القرن" قد ماتت.

وجاءت تصريحات محمود عباس خلال مقابلة صحفية مع مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلتها صحيفة معاريف العبرية.

وقال عباس: "عندما كنا في اتفاق أوسلو جلسنا مع الإسرائيليين وحدنا بدون الامريكان وبعد ثمانية أشهر توصلنا إلى اتفاق ولو شارك الامريكان في المفاوضات لأفشلوها".

وأضاف: "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الجلوس في مفاوضات معي عدة مرات رغم أنني عرضت عليه الجلوس والاتفاق أكثر من عشرين مرة".

وتابع قوله: "نتنياهو لا يريد السلام، لكننا ندعم ونؤيد من يدعم السلام" على حد قوله.

وهاجم رئيس السلطة عباس، اعلان وزير الخارجية الامريكي الذي يعتبر أن مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة غير مناقضة للقانون الدولي ليرد عباس بالقول: "ليس له أي أساس".

يشار الى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن قبل يومين ان الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتعتبرها بانها غير مخالفة للقانون الدولي.