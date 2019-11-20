ترامب يرفض طلبًا "إسرائيليًا" بإعادة الأموال للسلطة الفلسطينية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، طلبًا "إسرائيليًا" بإعادة الأموال التي كان يدفعها لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد رفض ترامب طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجديد المساعدات الأمريكية لقوات السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن ترامب أخبرهم أنه إذا كان الأمر مهماً لنتنياهو فليدفع هو هذه الأموال.

وأضح أكسيوس، أن الخارجية الامريكية تأكدت من أن مساعدات تقدر بـ12 مليون دولار كان ينبغي دفعها قبل 6 أشهر لفلسطين، لم يتم قطعها، لافتًا أنها لم تحول للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في أعقاب طلب رون جرمر سفير "إسرائيل" لدى واشنطن، ومسؤولين "إسرائيليين" آخرين، بإعادة تلك المساعدات للقوات الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية التي تعمل عن كثب مع "إسرائيل".

وردت الخارجية الأمريكية بقولها، إن هذا القرار في يد الرئيس، دونالد ترامب، الذي يرفض طلب اعادة الأموال.

وقطع ترامب المساعدات المالية المخصصة للفلسطينيين منذ توليه المنصب، كان آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بتحريض من نتنياهو، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.