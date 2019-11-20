يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 20/11/2019، يواصل الارتفاع في الأسواق.

وقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 20/11/2019، 1,512 ليرة لبنانية.

تفاصيل التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأمريكي

السعر الحالي 0.001

سعر الشراء 0.001

سعر البيع 0.001

سعر الافتتاح 0.001

وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من ارتفاع سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الساحة اللبنانية أزمة سياسية كبيرة، نتيجة المظاهرات التي اجتاحت بلادهم، الأمر الذي انعكس على الحياة الاقتصادية والقطاع المصرفي .