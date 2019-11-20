موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2019 2020 في مصر - مرفق رابط

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن ساعات تفصلنا عن ظهور نتائج كلية الشرطة المصرية دفعة 2019 2020، عبر موقع الكلية عبر الانترنت برقم القومي الخاص بكل متقدم. للاستعلام اضغط هنـــا

وأكدت كلية الشرطة المصرية أن نتائج الاختبارات يتم الإعلان عنها نهاية شهر نوفمبر من كل عام فى الفترة من 16 حتى 25 نوفمبر من كل عام.

هذا وكانت كلية الشرطة المصرية انتهت في 15 أغسطس 2019، من تلقي طلبات تقديم انتساب لكليات الشرطة للدفعة الجديدة، والمتوقع التحاقها مطلع العام 2020.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 - 2020 بالرقم القومي ورقم ملف من خلال الرابط المرفق، فور الاعلان عنها رسميا من قبل الكلية.

كلية الشرطة هي المصرية صرحا علميا أمنيا متخصصاً في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمياً وتدريبياً وبحثياً، وغيرها من المجالات.

وتعتبر كلية الشرطة من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.