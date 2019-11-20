سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 20/11/2019

واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولاراليوم الأربعاء20/11/2019، انهياره، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية " 736 " ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم:

الدولار الأمريكي مقابل الليرة أعلى قيمة "736" اقل قيمة لسعر الصرف 733

سعر صرف اليورو مقابل الليرة اعلى قيمة:"814" اقل قيمة لسعر الصرف 809

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن السوق السوداء التي نشطت بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية هي سبب الإضرار بقيمة الليرة السورية واقتصاد سوريا، في حين يرى محللون أن أسبابا عديدة وراء هذا الانخفاض.

يذكر، أن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار انعكس بشكل مباشر على أسعار جميع المنتجات والسلع في السوق السورية التي باتت تتغير يومياً أكثر من مرة، تبعا لتغيّر سعر الصرف، خاصة الدخان الأجنبي والسلع المستوردة.