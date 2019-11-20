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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/11/21

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:46 - 20 نوفمبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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اعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/11/21.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي لها، بأن السفر سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من كشف (11/18).

وأشارت إلى المسافرين للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأهابت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لللاطلاع على كشف الأسماء (11/18) اضغط هنا

 

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