الجهاد الإسلامي يدين العدوان "الإسرائيلي" على سوريا

دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 20/11/2019، العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا الشقيقة.

وأكدت حركة الجهاد في بيان صحفي، أن الكيان الصهيوني يواصل عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين، لافتةً إلى تصعيد العدوان حيث شنت طائرات العدو غارات جوية استهدفت سوريا الشقيقة.

ودانت حركة الجهاد الاسلامي العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا، مؤكدةً وقوفها الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها.

وكانت وكالة "سانا" السورية" قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدّت بعد منتصف ليل أمس، لعدوان "إسرائيلي" بالصواريخ في مدينة دمشق.

وأضافت سانا، أن معظم الصواريخ تم تدميرها قبل الوصول إلى أهدافها فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.

وأوضحت أن احد شظايا الصواريخ "الإسرائيلية" أصاب منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، مشيرة إلى أنه تسبب في تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج.