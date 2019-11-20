نتنياهو يوافق على بدء إجراءات ضم غور الأردن

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 20/11/2019، أن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، وافق على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن.

وكانت شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، قد قدمت مشروع قانون حول ضم غور الأردن، حيث أكدت أن القانون يحظى بالدعم الكامل من نتنياهو.

وفقاً لصحيفة معاريف، فقالت عضو الكنيست عن حزب (الليكود) شيرن هسيخيل أن نتنياهو أعطاها الضوء الأخضر للسعي قدماً نحو عرض القانون على الكنيست الأسبوع المقبل"، معربة عن أملها بأن لا يحبط تحالف "أبيض- أزرق" المشروع.

وأضافت هسيخل أن "الأجواء مواتية لضم الأغوار وذلك على ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن مستوطنات الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي وعلى ضوء الفرصة السانحة للقيام بخطوات كبيرة"، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من إعلان نتنياهو قبيل الانتخابات الأخيرة عن نيته طرح مسألة ضم الأغوار بعد تشكيله لحكومة جديدة.