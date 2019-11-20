شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 20/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وبخصوص حالة الطرق في قطاع غزة بشأن الحوادث قد سجلت الإدارة، لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.