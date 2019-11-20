الدفاعات السورية تتصدي لعدوان "إسرائيلي" واستشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين

قالت وكالة "سانا" السورية" إن الدفاعات الجوية تصدّت بعد منتصف ليل أمس، لعدوان "إسرائيلي" بالصواريخ في مدينة دمشق.

وأضافت سانا، أن معظم الصواريخ تم تدميرها قبل الوصول إلى أهدافها فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.

وأوضحت أن احد شظايا الصواريخ "الإسرائيلية" أصاب منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، مشيرة إلى أنه تسبب في تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر طبية، في مشفى قطنا الوطني، باستشهاد رجلا وامرأة، وإصابة عدد آخر جراء القصف "الإسرائيلي" في بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع جنوب غرب دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري، انه في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين، من فجر اليوم الأربعاء، قام الطيران الحربي "الإسرائيلي" من اتجاهي الجولان المحتل، و"مرج عيون" اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ.

وبيّن المصدر، أنه المنظومة الدفاعات الجوية، تصدت على الفور للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، مشيرًا إلى أنه ما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.

في السياق، قال بيان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن طائرات الجيش قصفت عشرات الاهداف لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني والجيش السوري".

ووفق البيان، استهدف القصف مخازن صواريخ ارض جو ومقر قيادة ومستودعات اسبحة وقواعد عسكرية.