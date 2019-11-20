ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

مصر تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:19 - 20 نوفمبر 2019
المنتخب المصري المنتخب المصري
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 فاز المنتخب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما التي تستضيفها مصر، و بذلك تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020،

وسجل أهداف ثلاثية "الفراعنة" كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، في الدقيقتين 84 و89.

وصعد المنتخب المصري للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه، بعد غياب عن أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وسيواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية للبطولة، منتخب ساحل العاج الفائز بدوره في مباراة نصف النهائي الثانية على نظيره الغاني بركلات الجزاء 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات