مصر تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

فاز المنتخب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما التي تستضيفها مصر، و بذلك تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020،

وسجل أهداف ثلاثية "الفراعنة" كل من، رمضان صبحي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، في الدقيقتين 84 و89.

وصعد المنتخب المصري للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه، بعد غياب عن أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وسيواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية للبطولة، منتخب ساحل العاج الفائز بدوره في مباراة نصف النهائي الثانية على نظيره الغاني بركلات الجزاء 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.