عشرات المقدسيين يشيعون جثمان الشهيد فارس أبو ناب

شيع عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد فارس بسام أبو ناب لموارته الثرى في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن الجنازة انطلت من مسجد رأس العامود إلى مقبرة باب الأسباط، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعترضت طريق الجناة في منتصف الطريق ومنعتهم من السير بحجة التكبير خلال الجنازة، ثم عاود المشيعون مسيرهم نحو المقبرة.

وأضافت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت، عدة شوارع وطرقات في مدينة القدس عقب تشييع ابو ناب، خاصة المؤدية الى بلدة سلوان، وعززت من تواجدها في حي رأس العامود والطريق المؤدي الى منزل الشهيد.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد فارس ابو ناب إلى عائلته في مستشفى "هداسا العيسوية"، ثم انطلقت العائلة إلى مسجد الفاتح برأس العامود ببلدة سلوان، حيث تم تغسيله وتكفينه، ثم حمل على الأكتاف إلى منزل العائلة بالحي وألقيت عليه نظرة الوداع، ثم عادوا به إلى المسجد وتمت الصلاة عليه.

وكانت سلطات الاحتلال قد احتجزت جثمان ابو ناب لثلاثة أيام بحجة "التحقيق والتشريح"، بعد إعدامه بدم بارد أثناء إخراجه من مركبته عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس.







