إصابات واعتقالات عقب مواجهات بين متظاهرين وعناصر الأمن في لبنان

أصيب عدد من اللبنانيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر شرطة الشغب في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

ووفق الوكالة الوطنية، أوقفت الشرطة اللبنانية عدداً من الأشخاص عرف منهم امين رجب، حسن موسى، عبد بو طعام، بشير نخال، عمر المصري، زاهر قيس وعلي سرحان.

وأشارت إلى الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات، عرف منهم: سليم اسماعيل وعباس موسى، مبينة أن سيارات الإسعاف انتشرت في ساحة رياض الصلح لنقل المصابين من المتظاهرين.

وأوضحت الوكالة، أن المواجهات بين عناصر المكافحة والمتظاهرين، جاءت عقب محاولة بعض المحتجين اجتياز الشريط الشائك المؤدي لساحة مجلس النواب وإلقاء عبوات المياه تجاه عناصر الأمن.