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عائلة هدار غولدن تتهم نتنياهو باهمال ملف الجنود الاسرى في غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:29 - 19 نوفمبر 2019
والد هدار غولدين والد هدار غولدين
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اتهمت عائلة الجندي "الاسرائيلي" الأسير في قطاع غزة، هدار غولدن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو باهمال ملف الجنود الاسرى، و عدم التقدم بخطوات جدية من أجل الافراج عنهم.

و قالت العائلة في تصريح لها مساء اليوم الثلاثاء:: "لا يهمنا شكل الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها،ولكن المهم أن يتذكر وزراء هذه الحكومة أن مهمتهم هي إعادة هدار "جولدين" و"أورون شاؤول"، و"أبراهام منغيستو"، و"هشام السيد" من قطاع غزة".

و تطالب حركة حماس باطلاق سراح 40 أسيراً من الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، منأجل البدء بمفاوضات تتعلق بالجنود الأسرى لديها،والذينتم اسرهم في عدوان 2014 على قطاع غزة.

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