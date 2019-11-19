تقدم سلبي في مفاوضات تشكيل الحكومة "الإسرائيلية"

قالت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ليبرمان تخلى هذا المساء عن كل وعوداته وتهديداته السابقة لنتنياهو وجانتس.

وأضاف المصادر، ان ليبرمان وعد الاثنان بما يدخل السرور الى قلوبهما، مبينة أنه وعد نتنياهو أن لا يذهب مع غانتس لتشكيل حكومة أقلية، ووعد غانتس ألا يذهب مع نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية.

واوضحت انه لن تكون هناك حكومة وحدة لان الثغرة بين الاطراف بما يخص الدين والدولة كبيرة وغير قابلة للحل، ولان نتنياهو لا يقبل التنازل عن الكرسي أولاً لجانتس، ولن تكون هناك حكومة برأسين.

وأشارت المصادر ذاتها، أن لابيد ويعلون يرفضان الجلوس تحت نتنياهو.