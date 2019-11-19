ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

تقدم سلبي في مفاوضات تشكيل الحكومة "الإسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:43 - 19 نوفمبر 2019
ليبرمان وغانتس ليبرمان وغانتس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قالت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ليبرمان تخلى هذا المساء عن كل وعوداته وتهديداته السابقة لنتنياهو وجانتس.

وأضاف المصادر، ان ليبرمان وعد الاثنان بما يدخل السرور الى قلوبهما، مبينة أنه وعد نتنياهو أن لا يذهب مع غانتس لتشكيل حكومة أقلية، ووعد غانتس ألا يذهب مع نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية.

واوضحت انه لن تكون هناك حكومة وحدة لان الثغرة بين الاطراف بما يخص الدين والدولة كبيرة وغير قابلة للحل، ولان نتنياهو لا يقبل التنازل عن الكرسي أولاً لجانتس، ولن تكون هناك حكومة برأسين.

وأشارت المصادر ذاتها، أن لابيد ويعلون يرفضان الجلوس تحت نتنياهو.

الأكثر مشاهدة

متعلقات