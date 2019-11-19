انتهاء تدريبات الاحتلال التي بدأت بشكل مفاجئ قبل يومين

انتهى اليوم "الثلاثاء" تدريب فحص رئيس الأركان" الذي بدأ بشكل مفاجئ قبل يومين، للتحقق من استعداد القيادة الشمالية .

ووفق موقع جيش الاحتلال، فقد شارك تشكيل جاعش وتشكيل الجليل في التدريب، إلى جانب قوات أخرى من القوات الجوية والقوات البرية وقسم الاستخبارات وقسم الاتصالات وقسم التكنولوجيا واللوجستيات.

وأضاف الموقع أن آلاف جنود الاحتياط شاركوا من لواء عتسيوني ووحدات الاحتياط الأخرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع مشاركتهم في مهام الطوارئ.

ولفت أن القوات مارست في التدريب انتقالًا سريعًا من الروتين إلى حالة الطوارئ والدفاع إلى الهجوم وسحب المعدات وتعبئة القوات في المنطقة.

وأشارت موقع جيش الاحتلال، أن هذا هو الفحص الثاني في سلسلة " فحص رئيس الأركان" التي ستجري في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة، مبينًا أن الهدف منه تحسين الاستعداد للقتال في الساحة الشمالية.