تركيا تستنكر اعتراف واشنطن بمستوطنات الاحتلال

استنكرت الرئاسة التركية اعتراف واشنطن بالمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط.

وعبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن في مؤتمر صحفي، عن رفض بلاده إعلان واشنطن بشأن المستوطنات، مشددًا على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.

وأكد قالن أن تركيا، ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين.

يشار إلى أن الخارجية التركية قالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، في بيان إن "إعلان واشنطن شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعتبر مثالا آخر لموقفها غير القانوني والمتهور الهادف لشرعنة الأعمال غير القانونية لإسرائيل".