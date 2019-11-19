الاتحاد الاوروبي: جميع الانشطة الاستيطانية في الضفة غير قانونية

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه الواضح من المستوطنات "الاسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

و أكدت نائب المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان اليوم الثلاثاء، أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح بشأن سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم يتغير شيء على هذا الموقف.

ودعت موغريني "إسرائيل" إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تمشياً مع التزاماتها بوصفها قوة احتلال.

و أكد الاتحاد الأوروبي أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي تُقَوِّض قابلية حل الدولتين للحياة وآفاق السلام الدائم على نحو ما أكده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.

يأتي بيان الاتحاد الأوروبي تعقيباً على اعلان الخارجية الأمريكية امس الاثنين بأن المستوطنات في مناطق الضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي لاقى ردود فعل منددة محلياً و عربياً ودولياً.