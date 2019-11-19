الطيبي يحذر من عودة "اسرائيل" لسياسة الاغتيالات

حذَّر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي من عودة "إسرائيل" لسياسة الاغتيالات، و ذلك بعد جريمة اغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية، الشهيد بهاء أبو العطا.

الطيبي أشار في تصريح له إلى ان اغتيال أبو العطا يأتي في إطار الاعتداء المستمر على القيادات الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني من مختلف شرائحهم مثل الصحفيين والمتظاهرين.

وأضاف: "على ما يبدو أن سياسة الاغتيالات ستعود".

و توقع النائب الطيبي أن تقوم "اسرائيل" بشن حرب جديدة على قطاع غزة في الفترة المقبلة.

و قال: "كل شيء متوقع على نتنياهو، فاللغة التي يستعملها ليست لغة المنطق ولا لغة التسوية السلمية".

وأضاف: التوصل الى حل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين، ولذلك نحن امام مرحلة هامة ستبين شكل الحكومة الاسرائيلية والنهج الذي ستختار اتباعه".

وشدد الطيبي على أهمية رفع الحصار الظالم المستمر على قطاع غزة.