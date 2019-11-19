مقتل 24 جنديًا في مالي جراء هجوم مسلح

قتل، اليوم الثلاثاء، 24 جنديًا في مالي وأصيب العشرات، جراء هجوم مسلح مضاد في منطقة غاو شمال شرق البلاد.

وأكد الجيش في بيان له، مقتل عشرات الجنود في هجوم مسلح، فيما قتل الجيش 17 متطرفًا.

وأوضح البيان، أن الهجوم المسلح وقع أثناء عملية مشتركة بين مالي والنيجر، مشيرًا إلى أن الجيش النيجيري احتجز نحو 100 مشتبه به أثناء ملاحقة المسلحين على الحدود.

ويأتي الهجوم وسط تصاعد الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 جندي خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة اسوشيتد برس الامريكية.

وتشهد المناطق الشمالية والوسطة من دولة مالي الافريقية، ومنذ عام 2002 صراعات وسط مطالبات انفصالية.