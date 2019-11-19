جدول مباريات كأس الخليج.. مواجهات نارية بين قطر والامارات والسعودية

من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2019 فيا لعاصمة القطرية الدوحة.

وتعقد أول مباراة في خليجي 24 بين منتخب أصحاب الأرض قطر والمنتخب العراقي.

وتراجعت كل من السعودية والامارات والبحرين عن قرار مقاطعة كأس الخليج لهذا العام مما زاد الامل في انهاء الازمة والخلاف السياسي بين الدول الخليجية.

وبعد تأكيد مشاركة 8 منتخبات، تقرر إعادة توزيع المباريات، وتشكيل مجموعتين تضم الأولى: قطر والإمارات واليمن والعراق، وتتشكل الثانية من منتخبات: السعودية والبحرين وعمان والكويت.

ويسعى منتخب عمان في هذه الدورة للدفاع عن لقب البطولة الذي ناله عندما فاز في المباراة النهاية على الإمارات بركلات الترجيح.

جدول المباريات

الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة 19:30 قطر/ العراق

الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة 21:30 الإمارات / اليمن

الأربعاء 27 نوفمبر في الساعة 17:30 عمان / البحرين

الأربعاء 27 نوفمبر في الساعة 20:00 السعودية / الكويت

الجمعة 29 نوفمبر في الساعة 17:30 الإمارات / العراق

الجمعة 29 نوفمبر في الساعة 20:00 قطر / اليمن

السبت 30 نوفمبر في الساعة 17:30 الكويت / عمان

السبت 30 نوفمبر في الساعة 20:00 البحرين / السعودية

الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول في الساعة 17:30 قطر / الإمارات

الاثنين 2 ديسمبر في الساعة 20:00 الكويت / البحرين

الاثنين 2 ديسمبر في الساعة 17:30 اليمن/ العراق

الاثنين 2 ديسمبر في الساعة 20:00 عمان / السعودية

الخميس 5 ديسمبر: مباراتا نصف النهائي

الأحد 8 ديسمبر: المباراة النهائية