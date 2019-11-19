شاهد: رسالة معاذ عمارنة بعد اجرائه عملية جراحية في عينه

عبر الصحفي معاذ عمارنة عن شكره الكبير لجميع الفلسطينيين والعرب والأجانب الذين تضامنوا معه إثر فقده عينه اليسرى من قناص إسرائيلي خلال تغطيته للأحداث والمواجهات في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عمارنة خلال مقطع فيديو وصل "فلسطين اليوم" مساء اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع أن وأصف فرحتي من حجم التفاعل مع قضيتي، وان شاء الله حاثتي تكون اخر حادثة للصحفيين ويزيل الظلم عن شعبنا الفلسطيني".

وعن صحته بعد اجراء العملية، أوضح عمارنة، أن صحته أفضل بكثير من الأيام الماضية، وأن الأطباء أزالوا جزء من العين، إضافة إلى أنه سيُجري عمليات أخرى في الأيام القادمة.

وأوضح أن الرصاصة استقرت في الرأس لكنها لا تشكل خطرًا كبيرًا على حياته في الوقت الحالي، متمنيًا من الله الشفاء العاجل.