مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم بث مباشر في لقاء ودي

يستضيف المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بالأراضي الإماراتية وديا، وذلك في مباراة يرغب فيها رجال المدرب تيتي تعويض خسارة لقاء المنتخب الأرجنتيني الأخيرة وتقديم مستويات أفضل.

واستطاع المنتخب الأرجنتيني الفوز على نظيره البرازيلي بهدف نظيف بالمباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على الأراضي السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسجل اللاعب ليونيل ميسي هدف الفوز من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بهدف نظيف في مباراة شهدت حضورا جماهيريا ومتابعة عالمية كبيرة.

ويرغب المنتخب البرازيلي ومدربه تيتي في تقديم مستويات بدنية وفنية نليق باسم البرازيلي، وذلك بعد الأداء الباهت الذي غلب على معظم لاعبي الفريق بمباراة الأرجنتين.

ورغم مشاركة العديد من لاعبي المنتخب خلال اللقاء سواء الأساسيين والبدلاء، إلا أن الشكل العام لم يكن مرضيا تماما، لذلك قد تكون كوريا الجنوبية هي الجسر التي سيعبر منه رجال تيتي لمصالحة الجماهير.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت القاهرة، 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 4، بإدارة المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.