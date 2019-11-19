نتنياهو يتجول في مستوطنات الضفة والقدس

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جولة مفاجأة لزيارة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وذلك عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، بأن واشنطن لا ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بانها غير قانونية.

وقال نتنياهو خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته بـ (تويتر): "أشعر بانفعال كبير، نحن متواجدون في (غوش عتصيون) – والتي تقع في جبل الخليل إلى الجنوب مباشرة من القدس وبيت لحم في الضفة الغربية.

ويزعم نتنياهو بان إسرائيل طردت من (غوش عتصيون) إبان حرب الاستقلال، قائلًا: "ها نحن في هذا اليوم التاريخي، حيث تم تحقيق إنجاز عظيم لإسرائيل، وقد عملنا على تحقيقه على مدار فترة طويلة، وفقًا لادعاءاته.