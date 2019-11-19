محادثات سرية بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" وجود تقدم كبير خلال محادثات سرية جرت بين الليكود وتحالف "ازرق ابيض" لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، رغم أن بعض الشكوك المتبادلة لا تزال قائمة ومرتفعة ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت الاتصالات ستنضج أم لا".

في ذات الموضوع التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم الثلاثاء أفيغدور ليبرمان وقال الجانبان إن "الاجتماع كان جيدًا وسيواصل الطرفان جهودهما لتشكيل حكومة وحدة".

لكن كافة المؤشرات تشير إلى أن هذا الاجتماع جاء بهدف مواصلة المحادثات حول تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو.

وكشفت الصحيفة أمس أن تحالف غانتس يحاول استقطاب عضوين منشقين عن حزب الليكود وبالتالي يحصلان على أغلبية لحكومة أقلية دون دعم أعضاء الكنيست العرب.

يشار إلى أن مهلة التفويض بتشكيل حكومة التي حصل عليها غانتس، ستنتهي غدا، الأربعاء، وفي حال فشل غانتس بتشكيل الحكومة سيتم تفويض عضو في الكنيست لمدة 21 يومًا لتشكيل الحكومة وإذا فشل سيتم الذهاب فورًا إلى انتخابات ثالثة.