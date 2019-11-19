الاحتلال يحدد موعد جلسة استئناف الاسير مصعب هندي في نابلس

حددت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، موعد جلسة النظر في استئناف الأسير المضرب مصعب توفيق محمد هندي من بلدة تل قضاء مدينة نابلس، ليوم الخميس المقبل.

وأكدت مؤسسة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، ان الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام لليوم 59 على التوالي، ضد اعتقاله الادراي، يعاني من تدهور حالت الصحية للغاية، نتيجة الإهمال الطبي المتبع من قبل الاحتلال.

وأوضحت المؤسسة، أنه يعاني من دوخة شديدة ومتواصلة، وصداع شديد جداً، وضيق في التنفس، وعدم انتظام في دقات القلب، وآلام في جميع المفاصل، وأوجاع شديدة في الظهر، وآلام شديدة في الكلى والخواصر، نتيجة الاضراب المفتوح.

وأشارت إلى انه تم نقل الأسير إلى مشفى كابلان لإجراء فحوصات طبية إلا أنه رفض إجرائها، وعلى إثر ذلك تم إجرائه إلى سجن "نيتسان".

يُشار الى انّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير مصعب هندي، بتاريخ 4/9/2019م، وحولته إلى الاعتقال الإداري، بدون توجيه تهمة له.