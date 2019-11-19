جامعة الاسراء: اللجنة التحضيرية تناقش ترتيبات إطلاق مؤتمر "توجهات جديدة لصحة أفضل"

ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "توجهات جديدة لصحة أفضل" المزمع عقده من قبل جامعة الإسراء في غزة في الثاني من الشهر القادم، الترتيبات والاستعدادات البحثية والفنية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر وإنجاحه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة، بحضور رئيس المؤتمر د.طالب أبومعلا ورئيس اللجنة التحضيرية د. محمد مشتهى، ورئيس اللجنة العلمية د. عاطف مسعد، وباقي أعضاء اللجان الفنية والإدارية.

وبحث المجتمعون المحاور الرئيسية للمؤتمر، سواء كانت على صعيد الجلسات العلمية أو الأبحاث العلمية، وآليات عرضها ومناقشتها، بما يساهم بالخروج بمؤتمر نوعي ومميز ويقدم نتائج وتوصيات مثمرة.

واعتمد المجتمعون أيضاً الخطة العملية للمؤتمر والتي سيشرع بتنفيذها فور بدء فعالياته في الموعد المقرر، والتي تأتي انطلاقا من سعي جامعة الإسراء للخروج بمؤتمر نوعي يرتقي بواقع البحث العلمي في المجتمع المحلي والجامعة من خلال مناقشة أحدث الدراسات والممارسات والتجارب في مجال المهن الصحية.

والجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف لتبادل الآراء والأفكار العلمية مع المؤسسات المهنية، التي تتيح الفرصة لممثلي مختلف البلدان والمناطق للتواصل دون حدود، ورؤية الجامعة واهتمامها الكبير في البحث العلمي.