أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، رابط التقديم على قبولات الكليات الاهلية 2019 في الكليات والجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2020/2019. للاستعلام اضغط هنـــا

وقالت الوزارة في بيان نشره موقعها الالكتروني، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اعتماد دليل قبول الطالب للتقديم في الكليات والجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2020/2019".

وأضافت أن "دليل الطالب تضمن فقرات (ضوابط التقديم على الجامعات والكليات الأهلية، وآلية التقديم على الجامعات والكليات الاهلية، والحدود الدنيا للتقديم ولكافة التخصصات، ومعدلات القبول والاختصاصات المناظرة، والكليات الأهلية وعناوينها والأجور الدراسية لكافة الاقسام)".

واوضحت أن "خلال اليومين المقبلين سيتم فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم وعلى الموقع الرسمي للوزارة وعبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الأهلي الجامعي.

يشار إلى ان التقديم للطلبة الى الكليات الاهليه يتم تفعيله من خلال المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية وان اي تقديم او تفعيل من خلال الكليات الاهلية يعتبر غير اصولي وسيؤدي إلى عدم تفعيل التقديم للطلبة".

نترككم الآن مع رابط التقديم على قبولات الكليات الاهلية 2019 في العراق، وفق ما ورد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة المحافظات على اختلافها.