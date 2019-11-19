تأجيل فعاليات مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبلة

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تأجيل فعاليات الجمعة القادمة المقررة يوم 22/11/2019م للجمعة التي تليها بتاريخ 29/11/2019م.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل فعاليات الجمعة القادمة المقررة يوم 22/11/2019م للجمعة التي تليها بتاريخ 29/11/2019م "ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل".

وعزت الهيئة أسباب التأجيل لإفساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الصهيوني الغاشم.

جدير بالذكر، أن الاحتلال شن على قطاع غزة عدواناً كبيراً في 10/11/2019، بدأ باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وأدى لاستشهاد 35 مواطناً بينهم 9 أطفال و3 نساء.