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الطيبي يحذر من "اغتيالات جديدة" ويتوقع عدوان جديد على غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:28 - 19 نوفمبر 2019
احمد الطيبي احمد الطيبي
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حذَّر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي من عودة "إسرائيل" لسياسة الاغتيالات في اعقاب استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا، مشيراً إلى ان اغتيال أبو العطا يأتي في إطار الاعتداء المستمر على القيادات الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني من مختلف شرائحهم مثل الصحفيين والمتظاهرين.

وقال النائب الطيبي في تصريحات صحفية: "على ما يبدو أن سياسة الاغتيالات ستعود".

ولم يستبعد الطيبي شن "اسرائيل" حرب جديدة على قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: "كل شيء متوقع على نتنياهو، فاللغة التي يستعملها ليست لغة المنطق ولا لغة التسوية السلمية".

وأضاف: التوصل الى حل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين، ولذلك نحن امام مرحلة هامة ستبين شكل الحكومة الاسرائيلية والنهج الذي ستختار اتباعه".

وشدد الطيبي على أهمية رفع الحصار الظالم المستمر على قطاع غزة.

 

 

 

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