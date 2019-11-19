قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في القدس والضفة المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في القدس والضفة المحتلة.

وأشارت مصادر صحفية محلية أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا في قرية جبل المكبر جنوب القدس.

وأشارت المصادر إلى ان آليات الاحتلال برفقة طواقم البلدية والشرطة والقوات الخاصة، لافتةً أن منزلا حاصرت في قرية جبل المكبر وشرعت بتفريغ بعض محتوياته ثم هدمته دون سابق انذار.

وذكرت المصادر أنَّ قوات الاحتلال فرضت طوقا مشددا على المنطقة بالكامل قبل وخلال عملية الهدم، مشيرة جرافات الاحتلال منزلين بمنطقة البص في مخيم العروب شمال الخليل، بحجة عدم الترخيص.

وافادت مصادر محلية ان سلطات الاحتلال هدمت منزلين يعودان للشقيقين خالد ونبيل خنة.