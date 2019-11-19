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غداً: صرف رواتب موظفي غزة.. والمالية توضح هل هناك زيادة..؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:39 - 19 نوفمبر 2019
رواتب غزة رواتب غزة
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أن رواتب الموظفين سيتم صرفها غداً الأربعاء 20/11/2019 لجميع الفئات.

وأوضح بيان بكر مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، أن الرواتب سيتم صرفها غداً بنفس نسبة الأشهر الأخيرة، لجميع الفئات.

ونفى بكر، أن يكون هناك أي زيادة للنسبة للشهر الحالي، لافتاً إلى أن اجمالي ما يتم صرفه أكثر من 40%.

وكان نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور قد أعلن أن وزارة المالية وعدت ببذل كل جهد لصرف الدفعة الشهرية بانتظام، حيث سيتم صرفها في 20 الشهر، فضلاً عن الاستمرار في الاستفادة من المستحقات.

 

 

 

 

 

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